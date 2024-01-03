Владимирцы приняли участие в безалкогольном забеге. В Геленджике состоялся традиционный...

Владимирцы приняли участие в безалкогольном забеге.В Геленджике состоялся традиционный безалкогольный новогодний забег.Более 250 человек из 10 регионов страны пробежали дистанцию в 2,5 километра. В числе бегунов были и наши земляки, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Это представители областной сборной по спортивному ориентированию. Владимирцы выступили достойно, завоевав 5 медалей из 8.Золото - у владимирца Никиты Зякина. Вторыми стали Павел Брызгалов и Анна Большева из Владимира. Третье место у Дениса Думчева из Гусь-Хрустального и у Александры Борисовой из Коврова.фото: Александр Бочнев, газета «Прибой» Геленджик