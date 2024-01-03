Разрушение многоквартирного дома на Большой Нижегородской стало причиной возбуждения уголовного дела. Здание, построенное еще до революции, в 1875 году, находится в плачевном состоянии:

Разрушение многоквартирного дома на Большой Нижегородской стало причиной возбуждения уголовного дела. Здание, построенное еще до революции, в 1875 году, находится в плачевном состоянии: кирпичная кладка разрушается, кровля повреждена, в результате чего в жилищах и общественных помещениях образовалась влажность и плесень. В подвале регулярно происходят прорывы канализации, а первый этаж затоплен. Однако, несмотря на многочисленные жалобы