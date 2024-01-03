Во Владимирскую область пришел 30-градусный мороз. В такую погоду не каждый выдержит долгое пребывание на улице, несмотря на солнце и голубое небо. В связи с морозом во Владимире и Суздале

Во Владимирскую область пришел 30-градусный мороз. В такую погоду не каждый выдержит долгое пребывание на улице, несмотря на солнце и голубое небо. В связи с морозом во Владимире и Суздале отменили некоторые новогодние мероприятия. Так, во владимирском Загородном парке отменили праздничные гуляния 3 и 4 января. Однако база проката лыж и ватрушек работает в обычном