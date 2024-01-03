Новая скульптура установлена в парке «Добросельский».

3 января во Владимире открыли новый арт-объект «Кот ученый». Скульптура появилась в парке «Добросельский». Открытие прошло торжественно, несмотря на серьезные морозы.Создана железная скульптура по мотивам сказок Пушкина. Ее разместили так, чтобы она стала полноценной фотозоной.Автор монумента — кузнец из города Кольчугино Андрей Фомин и его творческая команда. На создание скульптурной композиции из железа у мастеров ушло 1,5 месяца.Создан новый арт-объект был в рамках проекта «Подари городу».