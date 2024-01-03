Во Владимирской области определен график приёма заявлений избирателей, которые хотят проголосовать...
Во Владимирской области определен график приёма заявлений избирателей, которые хотят проголосовать по месту нахождения.
В преддверии мартовских выборов главы государства избирательная комиссия Владимирской области приступает к решению организационных вопросов.
В их числе- организация деятельности избиркомов, техническая часть. Уже назначены те, кто будет контролировать изготовление и доставку бюллетеней.
Определен и график приёма заявлений избирателей, которые хотят проголосовать по месту нахождения. Заявления в рамках механизма "Мобильный избиратель" территориальные избиркомы будут принимать с 29-ого января по 11 марта. А участковые- с 6-ого по 11 марта.
Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:
- Заявление можно будет подать непосредственно в территориальные избирательные комиссии, в МФЦ, можно воспользоваться порталом Госуслуг и заявление о голосовании с помощью дистанционного электронного голосования только с помощью Госсулуг можно подать