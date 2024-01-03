Во Владимирской области определен график приёма заявлений избирателей, которые хотят проголосовать...

Во Владимирской области определен график приёма заявлений избирателей, которые хотят проголосовать по месту нахождения.В преддверии мартовских выборов главы государства избирательная комиссия Владимирской области приступает к решению организационных вопросов.В их числе- организация деятельности избиркомов, техническая часть. Уже назначены те, кто будет контролировать изготовление и доставку бюллетеней.Определен и график приёма заявлений избирателей, которые хотят проголосовать по месту нахождения. Заявления в рамках механизма "Мобильный избиратель" территориальные избиркомы будут принимать с 29-ого января по 11 марта. А участковые- с 6-ого по 11 марта.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Заявление можно будет подать непосредственно в территориальные избирательные комиссии, в МФЦ, можно воспользоваться порталом Госуслуг и заявление о голосовании с помощью дистанционного электронного голосования только с помощью Госсулуг можно подать