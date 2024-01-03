Во Владимирской области среднесуточная температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы....

Во Владимирской области среднесуточная температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы.Аномальное похолодание в регионе. Столбики термометров в среднем по области опустились до -25, но это не предел.Среднесуточная температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы. По прогнозу синоптиков, этот январь будет одни из самых холодных за историю метеонаблюдений. В парках отменяют все массовые мероприятия- анимационные программы на сценах и прокаты ледового шоу Ирины Слуцкой в Суздале.Сергей Волков, заместитель губернатора Владимирской области:- Были отключены на разное время 22 котельные, при этом 6 были переведены на резервные источники питания - 4 в Петушинском районе, одна в Гусь-Хрустальном и в Кольчугинском районе. В настоящее время все котельные на территории региона работают в штатном режиме. На утро третьего фиксируются единичные заявки по 04. Ведутся работы по фидеру в Вязниковском районе.Крепкие морозы продержатся до 5-го января включительно. Спасатели призывают соблюдать меры предосторожности на открытом воздухе. А врачи предупреждают: без особой надобности из дома лучше не выходить. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей.Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по профилактической работе:- Если вы всё-таки вышли на улицу, то вы должны быть одеты правильно. Одежда должна быть многослойной., из натуральны тканей. Очень не помешает шубка из натурального меха. На руках должны быть тёплые перчатки, вязаные шерстяные. На голове должна быть тёплая шапка. Тёплый шарф. На ногах - тёплая зимняя обувь на рифлёной подошве - профилактика падений.