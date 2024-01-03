Во Владимирской области столбик термометра может опуститься до минус тридцати. По улицам...

Во Владимирской области столбик термометра может опуститься до минус тридцати.По улицам замерзающего областного центра прогулялась Ангелина Свищ.Полупустые улицы и смельчаки которые всё-таки решили выйти в холод. Так выглядит Владимир в новом году. Аномальные холода как всегда пришли неожиданно. Это испытание для всех служб города. И хотя год новый - проблемы старые. Общественный транспорт снова ходит с большими интервалами. Время ожидания до 30 минут. Владимирцы шутят: под бой курантов надо было загадывать урегулирование транспортного вопроса.Юрий, житель Владимира:- Мне надо было в центр ехать из Доброго. почему я сюда поехал ? Потому что там от 7 до 12 минут надо было ждать. Вот я приехал на 4 сюда и вот сейчас я восьмерку две минуты жду.- Уже минут 10 наверное.- Какой ждете?- На данный момент хотя бы 53, чтоб хоть как-то уехать в Доброе.Но даже те кто не пользуется общественным транспортом, тоже страдают. Многие автомобилисты не завелись. Некоторые, уже наученные горьким опытом приобретают полезные гаджеты.Алексей, житель Владимира:- Вот такой штучкой завел.- Греете ее так?- Это аккумулятор.Погодной теме было посвящено оперативное совещание, которое провел губернатор Александр Авдеев. Он призвал все службы к максимальному контролю за объектами жизнеобеспЕчения. В течение новогодних праздников, с тридцатого числа, отключения света были зафиксированы в 212-ти населенных пунктах, в семи районах. Это, в свою очередь, привело к перебоям в работе котельных.Сергей Волков, заместитель губернатора Владимирской области:- Были отключены на разное время 22 котельные, при этом 6 были переведены на резервные источники питания - 4 в Петушинском районе, одна в Гусь-Хрустальном и в Кольугинском районе. В настоящее время все котельные на территории региона работают в штатном режиме. На утро третьего фиксируются единичные заявки по 04. Ведутся работы по фидеру в Вязниковском районе.Ангелина Свищ:- Похолодание коррективы и в культурную жизнь региона. Сейчас температура на 7 -12 градусов ниже климатической нормы. Поэтому уличные мероприятия отменяют. Снять шапку и перчатки невозможно. Очень холодно.Новогоднюю развлекательную программу отменили в Центральном парке и "Добросельском".В новогодней столице России, Суздале отменяют анимационные программы и ледовое шоу Ирины Слуцкой. А тем, кто все-таки решился выйти на улицу, врачи рекомендуют позаботиться о себе.Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по профилактической работе:- Если вы всё-таки вышли на улицу, то вы должны быть одеты правильно. Одежда должна быть многослойной., из натуральны тканей. Очень не помешает шубка из натурального меха.Но не все могут провести холодные дни дома. Для людей без определенного места жительства действуют центры помощи. Владимирский центр реабилитации рассчитан на пятьдесят человек. Помогают обездоленным всем, чем могут.Сергей Ефремов, директор Владимирского центра реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий:- Пришел человек в кроссовках, вот в такую погоду, конечно, если у него не будет зимней обуви... То есть, тех же дутиков теплых. Конечно это человека спасет. Люди совершенно разные и с обморожением и люди с сердечными заболеванием.Сергей приехал из Луганска. С 2014 года воевал за ЛНР. Сейчас оказался здесь. Поправив здоровье, хочет вернуться в Луганск к детям.Сергей Грацко:- Здесь порядок очень хороший. Нас кормят, мы чистые, былье у нас меняется.В морозные дни повышается и риск возгорания в жилых домах. Спасатели призывают соблюдать меры предосторожности при эксплуатации нагревателей. По прогнозам синоптиков "Мороз трескучий" продлится до 5 января. Но находчивые владимирцы и в холод не унывают. Для любителей эпичных фотосессий погода самая подходящая.Ангелина Свищ Алексей Ковалев "Вести-Владимир".