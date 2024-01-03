Во Владимирской области утверждены новые тарифы на обращение с мусором.
Об этом сообщило...
Во Владимирской области утверждены новые тарифы на обращение с мусором.
Об этом сообщило Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.
Отметим, что "единые тарифы" - не значит, что они для всей области. А только конкретно для зоны, которую обслуживает тот или иной регоператор.
В итоге, у "Биотехнологии" он повысится до 647 рублей, у "Хартии" до 702 рублей, а у "Эко-транса" до 730 рублей.
Фото: Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области и www.freepik.com