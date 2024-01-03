Арт-объект «Кот ученый» торжественно открыли 3 января в парке «Добросельский». Скульптура вдохновлена поэмой Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Кота создал мастер-кузнец Андрей Фомин

Арт-объект «Кот ученый» торжественно открыли 3 января в парке «Добросельский». Скульптура вдохновлена поэмой Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Кота создал мастер-кузнец Андрей Фомин из Кольчугино вместе со своей творческой командой, сообщили в пресс-службе мэрии города. Над железным котом работали 1,5 месяца. Зверя сделали так, чтобы он как будто сидел на скамейке. Жители и гости областной