Стало известно о смерти 18-летнего хоккейного вратаря Вилена Прокофьева. Спортмен играл за молодежную команду клуба – Снежные Барсы. По данным , год назад у хоккеиста нашли онкологию. ..

Стало известно о смерти 18-летнего хоккейного вратаря Вилена Прокофьева. Спортмен играл за молодежную команду клуба – "Снежные Барсы".По данным , год назад у хоккеиста нашли онкологию. Четыре месяца он боролся с Саркомой Юинга, но болезнь одержала верх. "Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне", – сообщили коллеги прокофьева по цеху.