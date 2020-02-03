В Крыму суд арестовал на два месяца директора крымского парка львов Тайган Олега Зубкова. Как сообщила руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина, его забрали в СИЗО прямо из зала. 3 февраля суд рассматривал дело о нападении льва на посетительницу парка в июле 2018 года.

В Крыму Белогорский районный суд арестовал на два месяца директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова.Как сообщила руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина, его забрали в СИЗО прямо из зала суда.Арестовали Зубкова за то, что ранее он пропустил одно из судебных заседаний.3 февраля суд рассматривал дело о нападении льва на посетительницу парка в июле 2018 года, передает "Россия 24".