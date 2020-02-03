Сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила москвичей о резком ухудшении погоды на этой неделе. По словам специалиста, в столице ожидается арктическое вторжение. Как сообщает ..

Сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила москвичей о резком ухудшении погоды на этой неделе. По словам специалиста, в столице ожидается "арктическое вторжение".Как сообщает "Российская газета", 5 января днем температура воздуха составит -3...-5, а в ночь на 6 января столбики термометров опустятся до -10...-12. В пятницу и субботу, 7 и 8 января, ожидается до – 10, а в воскресенье, 9 января, будет -2...-7.