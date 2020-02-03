Её обещают устранить в течение дня

Во Владимире из-за масштабной коммунальной аварии, произошедшей вечером 2 февраля, на улице Большой Нижегородской, 83 тысячи жителей города остались без горячей воды и отопления.По информации Зебра-ТВ, авария произошла в 21.40 рядом с домом №80 на улице Большой Нижегородской. Рядом с ликёро-водочным заводом прорвало трубу. 16 сотрудников «Владгортеплосетей» с 12 единицами техники занимаются устранением последствий аварии.Коммунальщики планируют устранить последствия аварии в течение дня. Тепло в квартиры горожан должны начать пускать в 11.00. Чуть дольше остальных ждать его придётся жителям трёх многоквартирных домов.