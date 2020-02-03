Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили заключили под стражу. Спортсмена подозревают в хранении наркотиков и нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщает ..

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили заключили под стражу. Спортсмена подозревают в хранении наркотиков и нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".В минувшее воскресенье, 2 февраля, СМИ сообщили о том, что Кушиташвили и его друг были задержаны в Москве. При досмотре чемпион России набросился на сотрудника Росгвардии. Позднее выяснилось, что у спортсмена был пакетик с запрещенным веществом, передает .