В Новосибирске матчем между местной Сибирью и гостями из екатеринбургского Автомобилиста продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2.

В Новосибирске матчем между местной "Сибирью" и гостями из екатеринбургского "Автомобилиста" продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2.Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте. А Руохамаа – на 18-й. А у "Авто", в свою очередь, первые два гола на счету канадцев Холланда (9-я минута) и Плэтта (44-я). Тем не менее, основное время в этой финско-канадской перестрелке завершилось вничью – 2:2. А победа в итоге досталась новосибирской команде после серии буллитов.Это был третий матч двух команд из Восточной конференции КХЛ в нынешнем сезоне. Ранее сибиряки дважды выиграли у уральцев – 3:0 на своей площадке и 4:3 (в овертайме) – в гостях. Интересно, что эти клубы могут уже на первой стадии встретиться в плей-офф, если сохранят в таблице нынешние места: "Автомобилист" (70 очков) пока четвертый, а "Сибирь" (65) – пятая.