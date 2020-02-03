В ходе расследования полицейские установили причастность фигурантов к 17 кражам.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей города Покров в возрасте от 19 до 23 лет. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2,3 ст.158 УК РФ (кража).Предварительным следствием установлено, что в период с апреля по сентябрь 2019 года обвиняемые незаконно проникали в дачные дома, магазин и на земельные участки, расположенные в городе Покров. У заявителей были похищены велосипеды, скутер, электрические инструменты, бытовая техника, мобильные телефоны, а также иное имущество, представляющее ценность. В одном из сетевых магазинов города злоумышленники похитили 200 бутылок пива.В ходе расследования полицейские установили причастность молодых людей к 17 кражам, совершенным поодиночке и совместно на территории Покрова.Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей.Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Покров. Задержанные пояснили, что похищенное имущество продавали, а деньги тратили по своему усмотрению.Часть похищенного изъята и возвращена законным владельцам.Обвиняемые признали свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.