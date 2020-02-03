Перебоев с доставкой хлеба не будет

Сегодняшнее утро началось для Владимирского хлебокомбината, в том числе и со звонков представителей средств массовой информации. Всех беспокоила ситуация с аварией на магистральном теплопроводе, проходящем вдоль границ АО «Владимирский хлебокомбинат», которая случилась в ночь со 2 на 3 февраля. Сообщили журналистам главную новость – производственные мощности работают в нормальном режиме. Перебоев с доставкой хлеба не будет. Во многом стабильность ситуации была достигнута, благодаря оперативным действиям работников Владимирского хлебокомбината.Как только вода пошла на территорию хлебокомбината, дежурный электрик А. Комиссаров и начальник дежурной ремонтной бригады А.Ветер проинформировали руководство предприятия. Информация о подтоплении трансформаторной подстанции ТП-1 была передана дежурному диспетчеру аварийно-диспетчерской службы АО «ОРЭС-Владимирская область» (горэлектросеть).Поступающая горячая вода подтопила территорию между корпусами 1 и 2, ТП-1, компрессорной, строительным городком. Кабельные каналы на ТП-1 и система локальны канализационных сетей оказались затопленными.В ликвидации последствий аварии было задействовано около 50 работников хлебокомбината, под непосредственным руководством и.о. главного инженера Алексея Жулина. Необходимо было действовать максимально быстро, чтобы вода не нанесла ущерб непосредственно производству. А также еще и потому, что ниже предприятия находятся железнодорожные пути. В итоге, проблема была локализирована и не переросла в масштабное бедствие.-Это стало возможным, - уверен исполнительный директор Олег Омельченко, - благодаря своевременно реализованному плану, направленному на обеспечение полной работоспособности всех систем ливнёвого отведения предприятия, что позволило оперативно обеспечить перераспределение водяных потоков. А также благодаря четким и грамотным действиям персонала, который обучен правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.В настоящее время подвергшаяся подтоплению территория приводится в порядок, пострадавшие участки и имущество высушиваются.- О точной сумме ущерба говорить пока рано, - считает Омельченко, - главное, что на производстве и выгрузке хлеба и других хлебобулочных изделий данное происшествие не отразилось.