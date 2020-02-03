Для недопущения распространения коронавируса на территории России приняты все необходимые меры, ситуация полностью контролируется, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Для недопущения распространения коронавируса на территории России приняты все необходимые меры, ситуация полностью контролируется, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".По словам главы правительства, коронавирус добавлен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это позволяет депортировать заболевших иностранных граждан, а также использовать специальные ограничительные меры, в том числе это изоляцию и карантин, пояснил Мишустин.На данный момент уже приостановлено перемещение на границе с Китаем и Монголией. Также введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР.Ранее стало известно 3 февраля в китайский Ухань для эвакуации оттуда российских граждан будут направлены самолеты ВКС РФ.На данный момент в Китае число зараженных коронавирусом 2019-nCoV уже превысило 17 тысяч человек. 361 заболевший скончался, 475 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.