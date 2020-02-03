Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил временно запретить ввоз в Россию посылок из популярных китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил временно запретить ввоз в Россию посылок из популярных китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом. "Нет никакой гарантии, что через эти посылки к нам не придет опасный вирус", — отметил в прямом эфире программы "60 минут" член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.Депутат не согласен с ранее озвученными выводами, что коронавирус пошел на спад: "Никто сейчас достоверно не может дать твердую гарантию, что вирус не распространяется иным способом нежели, чем воздушно-капельным. Он может распространяться через пыль, жидкости и иные субстанции".Милонов считает свое предложение обычными мерами предосторожности: "В этом нет никакой паники. Но, если из зараженной территории к нам придет какой-то крем, содержащий вирусы, это может представлять опасность для россиян".Депутат Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову временно ограничить поступление в Россию посылок из Китая. По словам парламентария, способы заражения коронавирусом и его поведение в "спящем режиме" на сегодняшний день не изучены, а потому лучше остановить "неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок" между Россией и Китаем.Однако, согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, основанному на последних анализах, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки.