03.02.2020

2020-02-03 20:30:04

Другие новости понедельника, достойные внимания

Выбор редакции - компас в потоке новостей.

ВЕРНУЛСЯ ЗДОРОВЫМ Китайский студент вернулся во Владимир после четырхкратной проверки на коронавирус https://vladtv.ru/society/106490/

НЕ СЛУЖИШЬ - ПЛАТИ В Юрьеве-Польском оштрафовали четверых уклонистов от армии https://vladtv.ru/society/106508/

НЕ ДРОВА ВЕЗЕШЬ Штрафы для таксистов и водителей автобусов могут увеличить в два раза https://vladtv.ru/society/106493/

ВЫПАЛО "ЗЕРО" Во Владимире вынесли приговор организаторам сети подпольных игорных клубов https://vladtv.ru/society/106488/

ТИХОЕ МЕСТО Депутаты Госдумы предложили штрафовать шумных соседей https://vladtv.ru/state/106483/