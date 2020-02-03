03.02.2020

2020-02-03 14:55:05

Дворец культуры в Кольчугино отремонтируют за 30 млн. рублей

Памятник истории и культуры регионального значения, кольчугинский Дворец Культуры ждёт глобальное обновление. Завод «Электрокабель» в честь своего 80-летия решил сделать бесценный подарок городу - реставрацию ДК, причём как снаружи, так и внутри.

Капитального ремонта эти стены не видели без малого 20 лет. За это время фасад кольчугинского Дома культуры сильно сдал. Появились трещинки, кое-где осадками смыло штукатурку, в некоторых местах крыша дала течь. Ситуация не критическая, но реставрация необходима уже сейчас, говорят в ДК. И в этом готов помочь завод «Электрокабель», флагманское предприятие Холдинга Кабельный Альянс.

Александр Меренков, первый заместитель директора АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»: «В ходе проекта изыскательных работ данного здания будут определены его дефекты, необходимые ремонтные моменты. Будут также проанализированы библиографические архивные документы, потому что это здание - местное культурное наследие. И после этого будет сформирована смета, думаю, в срок до начала лета мы её сделаем. И вторым этапом - завод «Электрокабель» начнёт ремонт данного здания».

Здание учреждения построили в 1902 году по проекту венского архитектора Льва Бауэра. Изначально это был Народный дом, возведенный по инициативе управляющего «Заводов Товарищества Кольчугина» Владимира Ивановича Штуцера. В годы Великой Отечественной войны в здании располагался военный госпиталь. А в настоящее время - это дом для множества художественных коллективов и место культурного досуга жителей города.

Ирина Трухина, директор Центра культуры, молодёжной политики и туризма в г. Кольчугино: «Это место, на мой взгляд, где находится душа нашего города, где бьётся его сердце - это наш любимый всеми Дворец культуры. И я очень рада такому шикарному подарку, который нам завод «Электрокабель» любезно оказывает. Те работы, которые запланированы по реставрации внутренних помещений, в частности этого большого зала, внешнего вида нашего здания - это, я думаю, по достоинству будет оценено каждым жителем нашего города».

Одна из ключевых задач - сохранить архитектурно-художественное оформление. Восстановить уникальные лепнину и рельефы. На реставрацию Дома Культуры «Электрокабель» потратит около 30 миллионов рублей.

Дмитрий Горкин, Максим Котов

«Вести-Владимир»