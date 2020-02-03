Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, задержанному сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков, грозит до десяти лет лишения свободы.

Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, задержанному сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков, грозит до десяти лет лишения свободы.В воскресенье, 2 февраля, Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, приехали в дом на Фрунзенской набережной и зашли в подъезд, где лежала закладка. В это время они были замечены сотрудниками Росгвардии. Кушиташвили оказал сопротивление. Оба спортсмена были задержаны.Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). Как сообщает ТАСС, следователь заявил, что пострадавший сотрудник Росгвардии получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением.Сам спортсмен заявил, что никогда не употреблял наркотики и попросил избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Однако, 235-й гарнизонный военный суд принял решение арестовать боксера на два месяца.Напомним, Кушиташвили, выступавший в весовой категории до 81 кг, побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах. В 2019 году Георгий дошел до четвертьфинала чемпионата мира в Екатеринбурге.