Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о том, почему не стал подписывать контракт с американским промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о том, почему не стал подписывать контракт с американским промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).Глава UFC Дэйна Уайт недавно заявил, что в 2012 году вел переговоры с Емельяненко-старшим о поединке с американцем Броком Леснаром. Федор это подтвердил, а также сообщил, что они с Дэйной не смогли договориться."Ничего из ряда вон выходящего я не просил. А Дэйна Уайт разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились, – приводит слова Емельяненко ТАСС. – Если бы он более человечно подходил к бойцам, этот бой бы состоялся. А может быть, боев было бы и несколько".Также Емельяненко-старший рассказал, что не жалеет о своем решении: "У меня были замечательные бои в то время, до этого и после. Не случилось этого – ну ничего страшного".Напомним, в своем последнем поединке Федор в японской Сайтаме в рамках турнира Bellator нокаутировал американца Куинтона Джексона. На счету россиянина 39 побед и шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.