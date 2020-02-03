Цены на нефть в ближайшее время будут подвержены сильной волатильности из-за влияния ситуации с коронавирусом на рынок, не исключено падение марки Brent ниже $50 за баррель, прокомментировал РИА Новости представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Цены на нефть в ближайшее время будут подвержены сильной волатильности из-за влияния ситуации с коронавирусом на рынок, не исключено падение марки Brent ниже $50 за баррель, прокомментировал РИА "Новости" представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко.Нефть в январе подешевела на 15% из-за вспышки коронавирусом в Китае. Так, фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5%, с отметки $66 за баррель до уровней ниже $56 на торгах в 31 января, а цены на нефть сорта WTI начинали год по $61 за баррель, но падали в моменте ниже $51, потеряв 16,5%."В ближайшее время можно ожидать больших скачков. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, нельзя исключить, что на время цена на нефть марки Brent может опуститься и ниже $50", — сообщил он.Однако, эксперт не ожидает, что Brent может устойчиво задержаться ниже этой отметки."При сильном профиците на рынке ОПЕК+, вероятно, сократит добычу. Кроме того, низкие цены приведут к сокращению инвестиционной активности со стороны американских производителей сланцевой нефти", — отметил Маринченко.Эксперт также отметил, что самый опасный сценарий для нефтяных цен — если вслед за коронавирусом произойдет замедление темпов роста мировой экономики.