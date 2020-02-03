Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ. Ранее он занимал должность замдиректора учреждения. Роман Вильфанд с 3 февраля стал научным руководителем Гидрометцентра.

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ. Ранее он занимал должность замдиректора учреждения.По словам экс-руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Сергей Васильевич Борщ — лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре."Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет", — уверен он.Сам Вильфанд с 3 февраля перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем, передает "Интерфакс".