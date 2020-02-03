Год назад не стало Кирилла Толмацкого — рэпера Децла. В течение всего года среди самых близких людей музыканта нет мира. Вдова Кирилла никак не идет на контакт с его родителями, а их внук не может стать наследником, поскольку официально не является сыном Толмацкого.

Ровно год назад не стало Кирилла Толмацкого — рэпера Децла. Кумиру молодежи было всего 35, когда из Ижевска пришла трагическая новость: Децл скончался внезапно после частной вечеринки.Через несколько дней после похорон Кирилла ее участники в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказали о том, что там произошло.Причиной смерти назвали сердечный приступ, хотя родители Кирилла говорят, что особых проблем со здоровьем у сына не было, а никаких запрещенных веществ он не принимал.В течение всего года после ухода Децла из жизни среди его самых близких людей, к сожалению, нет мира.С отцом – продюсером Александром Толмацким – Кирилл не общался больше 15 лет, с тех пор, как он развелся с его матерью.Непростые отношения были у его родителей и с женой музыканта Юлией. Ранее отец Децла не раз жаловался, что ему не дают общаться с внуком — 15-летним Тони.В семье существуют нерешенные вопросы о дальнейшем использовании прав на творческое наследие музыканта, а также по недвижимости.Однако, как рассказала мама Кирилла Ирина Толмацкая, вдова сына на контакт не идет.В результате ей даже пришлось сменить замки в квартире, где жили Юля с Кириллом, потому что некому было ухаживать за оставшимися там рыбками и кошкой.В интервью изданию "СтарХит" Ирина рассказала, что после смерти сына они стали вновь общаться с его отцом, и их единственная цель – это благополучие внука Тони. Однако юридически они решить вопросы в его пользу не могут, поскольку в графе "отец" в свидетельстве о рождении Тони стоит прочерк.На днях в программе "Прямой эфир" Александр Толмацкий даже потребовал ДНК внука, но Ирина говорит, что, возможно, вопрос будет решаться в суде, где они с дедом Тони готовы признать, что он – их внук.Осложняет все, по словам матери Децла, поведение Юлии, которая от них "отгородилась", и они не знают, как решать наследственные вопросы.Ирина Толмацкая призналась и в том, что ее старенькая и больная мама – бабушка Кирилла – до сих пор не знает о смерти любимого внука."Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял", — говорит мать Децла о его бабушке.Сама Ирина боль от смерти сына лечит тем, что пишет книгу о нем, много работает и занимается вопросами установки памятника Кириллу.