Исследователи установили, что первая встреча с тем или иным вирусом гриппа играет немалую роль в жизни человека. Именно она определяет реакцию иммунной системы во время последующих провокаций.

Некоторые исследователи полагают, что феномен под названием антигенный импринтинг играет немалую роль в жизни человека. Речь идёт о концепции, согласно которой подтип гриппа, которым человек переболел в первые годы своей жизни, влияет на реакцию иммунной системы на вирус в течение всей последующей жизни. Недавняя работа канадских учёных подтвердила эту гипотезу.Напомним, что существует два наиболее распространённых подтипа вируса гриппа А: H1N1 и H3N2. Они вызывают кашель, боль и лихорадку.Обычно патогены сменяют друг друга на "посту": в один сезон человек рискует столкнуться с первым вирусом, в другой — со вторым. В итоге в его организме остаются определённые "следы" этого нападения (определяются теми самыми антигенами, подробнее читайте в нашем большом материале про грипп).Сезон гриппа 2018-2019 годов стал аномальным, поскольку оба подтипа дали о себе знать в разные периоды времени. В результате исследователи из Университета МакMастерa получили редкую возможность изучить антигенный импринтинг.Специалисты собрали данные об этом необычном сезоне гриппа и изучили связь между возрастом человека и уязвимостью к H1N1 и H3N2. Зная возраст пациентов, исследователи могли определить подтип вируса гриппа, с которым человек мог столкнуться в первые годы жизни."Благодаря нашим предыдущим исследованиям мы уже знали, что восприимчивость к определённым подтипам гриппа может быть связана с годом рождения", — объясняет ведущий автор работы Алан Ганьон (Alain Gagnon) из Монреальского университета.Новое исследование показывает, что гипотеза антигенного импринтинга имеет полное право на жизнь.Специалисты выяснили, что тип вируса гриппа, которому человек подвергался в раннем детстве, влияет на его способность бороться с гриппом на протяжении всей жизни. Они выявили быстрые изменения в тенденциях заражения двумя подтипами вируса гриппа А. Исследователи пришли к выводу, что эти изменения связаны с возрастом пациентов."Вместо того чтобы просто показать, как определённые возрастные паттерны связаны с тем или иным подтипом в течение одного сезона гриппа, мы воспользовались уникальным "естественным экспериментом", чтобы показать, как изменение в доминировании подтипа [гриппа] в течение одного сезона приводит к изменению восприимчивости в зависимости от возраста", — говорит Ганьон.По мнению учёных, полученные данные могут пригодиться специалистам в области здравоохранения. Они помогут им определить, какие демографические группы наиболее подвержены риску, если циркулирует тот или иной подтип патогена.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Clinical Infectious Diseases.