Huawei Technologies заявила в понедельник о возобновлении производства продукции, включая выпуск потребительских устройств и оборудования для операторов связи.

Ряд китайских технологических фирм продолжают работать и выпускать продукцию, несмотря на то, что в разных городах и провинциях Поднебесной вводятся ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Huawei Technologies заявила в понедельник о возобновлении производства продукции, включая выпуск потребительских устройств и оборудования для операторов связи.Следует отметить, что Huawei возобновила производство в порядке специального исключения. Оно было предоставлено правительством для некоторых критически важных отраслей промышленности, позволяя им продолжать работу, несмотря на призывы о приостановке производства.Ряд других компаний тоже не прекращали работать даже на период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю. Это свидетельствует о том, насколько большое значение Пекин придает внутренней цепочке поставок, которая обеспечивает необходимой продукцией китайскую технологическую отрасль.Например, выпуск полупроводниковой продукции продолжают китайские производители чипов памяти, в числе которых JHICC, CXMT, YMTC и XMC.Аналитическая компания Strategy Analytics считает, что в 2020 году объем глобального рынка смартфонов сократится на 2% из-за распространения коронавируса. "Вспышка нового коронавируса в Ухане поразит Китай и мировую экономику в первой половине 2020 года. На рынке смартфонов негативно отразятся замедление экономического роста и падение потребительских расходов", — заявила директор Strategy Analytics Линда Суй.По ее словам, любое простаивание заводов неизбежно приведет к нехватке рабочей силы. От этого пострадает не только Китай, но и другие страны. К примеру, Япония и США также испытают на себе последствия распространения опасного заболевания, добавила Суй.Ранее сообщалось, что Apple приостановила работу своих магазинов в Китае из-за коронавируса. По данным агентства Bloomberg мера будет действовать до 9 февраля. Онлайн магазины Apple продолжат работу в Китае в обычном режиме. Американская компания также решила ограничить поездки своих сотрудников в Китай. В офисах Apple в Поднебесной работников будут регулярно проверять на наличие симптомов коронавируса.Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо понизил на 10% прогноз по поставкам iPhone на первый квартал 2020 года до 36-40 млн устройств. Эксперт объяснил сниженный прогноз вспышкой коронавируса, из-за которой могут быть нарушены поставки смартфонов. Только за минувшие выходные продажи смартфонов в КНР снизились на 50-60% в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году.