Полиция разыскивает грабителей

31 января неизвестные вскрыли банкомат в одном из сетевых магазинов в Гусь-Хрустальном районе. По информации УМВД России по Владимирской области, грабителям удалось украсть 1,3 миллиона рублей.Первым о происшествии сообщил телеграм-канал «Жизнь мечта», добавивший, что трое парней в масках аккуратно вскрыли банкомат в центре магазина и убежали с крупной суммой денег. В региональном УМВД подтвердили факт кражи и сообщили, что в рамках возбуждённого уголовного дела проводится расследование.