Четверых пассажиров рейса Пекин – Иркутск доставили в инфекционную больницу с повышенной температурой. По предварительным данным, у госпитализированных диагностирован ОРВИ. Теперь все ..

Четверых пассажиров рейса Пекин – Иркутск доставили в инфекционную больницу с повышенной температурой. По предварительным данным, у госпитализированных диагностирован ОРВИ.Теперь все прилетевшие в Иркутск китайцы и те, кто с ними контактировал, пройдут тесты на наличие коронавируса, пишет . По последней информации, число заразившихся 2019-nCoV превысило 17 200 человек, еще 362 человека погибли