Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас из-за технических проблем.

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас из-за технических проблем.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало Государственное управление аэропортов.Сообщается, что ранее Boeing 767 несколько часов кружил в небе над Мадридом, вырабатывая топливо для безопасной посадки. На его борту находилось почти 130 человек.Отмечается, что самолет приземлился без происшествий.По информации испанского профсоюза летчиков, экипаж самолета, который вылетел из Мадрида в Торонто, почти сразу же после взлета обнаружил, что лайнер потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило командира воздушного судна объявить аварийную ситуацию.