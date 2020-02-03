Вспышка китайского коронавируса 2019 n-CoV может негативно сказаться на деятельности Apple, General Motors и Ford. По данным американского издания The Washington Post, эти компании могут лишиться львиной доли ..

Вспышка китайского коронавируса 2019 n-CoV может негативно сказаться на деятельности Apple, General Motors и Ford. По данным американского издания The Washington Post, эти компании могут лишиться львиной доли доходов.Авторы материала утверждают, что в ближайшее время крупные авиакомпании США и Европы прекратят грузовые и пассажирские рейсы в Китай на срок до двух месяцев. Временная остановка приведет к тому, что у зарубежных компаний не будет важных деталей для производства смартфонов и автомобилейНапомним, в минувшую субботу, 1 февраля, американская корпорация Apple объявила о закрытии офисов и розничных магазинов в КНР. Как передает "", в прошлом году объем продаж компании в Поднебесной составил 44 миллиарда долларов.