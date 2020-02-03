Эвакуация россиян из пораженного коронавирусом 2019-nCoV Уханя начнется предположительно 4 февраля в 13.30. Такая информация поступила сегодня в русский чат, где зарегистрировались граждане РФ, желающие покинуть город. Об этом в эфире программы 60 минут сообщила жительница Уханя Виктория Маковцова.

Эвакуация россиян из пораженного коронавирусом 2019-nCoV Уханя начнется предположительно 4 февраля в 13.30. Такая информация поступила сегодня в русский чат, где зарегистрировались граждане РФ, желающие покинуть город. Об этом в эфире программы "60 минут" сообщила жительница Уханя Виктория Маковцова."Нас готовы эвакуировать самолетом уже завтра после обеда, в 13.30 должен быть рейс до Москвы", — подтвердила Виктория.Также девушка сказала, что люди, собирающиеся вернуться на родину, готовы к длительному карантину и понимают его необходимость. "Нам не важно, где мы будем находиться на карантине. Мы хотим пройти этот карантин. И очень рады, что наши власти приняли такое решение, потому что ни один здравомыслящий человек не хочет подвергать свою семью опасности", — уточнила Маковцова.При этом она добавила, что по условиям авиаперевозчика в самолет разрешено взять не более 30 кг, включая ручную кладь. Но, по ее мнению, этого вполне достаточно, чтобы забрать с собой все самое необходимое.Вместе с тем Виктория рассказала о том, как будет организована эвакуация людей, разбросанных по большому городу, сравнимому по площади с Москвой. "Нас должны будут собрать по районам, так как самостоятельно добраться до аэропорта невозможно, такси не работает", — отметила она.Виктория обратила внимание на то, что далеко не все российские граждане, находящиеся в настоящее время в Ухане, готовятся покинуть Китай. Есть желающие остаться. "В Ухане сейчас около трех сотен россиян, но уезжают не все, а чуть больше ста. Многие считают, что это скоро закончится. И что китайские власти сделают все, чтобы эту болезнь победить в кратчайшие сроки", — заключила Маковцова.Из города Ухань россиян будут эвакуировать самолеты Ил-76 МЧС и ВКС.На 3 февраля в Китае зафиксировано 17 тысяч 238 случаев подтверждения заболевания коронавирусом, вызывающим пневмонию. За сутки прирост инфицированных составил почти 20 %. При этом около 13,5 % заболеваний проходит в тяжелой форме. 361 случай завершился смертью пациента.Коронавирус начал распространяться из провинции Хубэй. Здесь больше всего заболевших и погибших. Также госкомиссия по здравоохранению КНР взяла под наблюдение 152 тысяч 700 человек, отслеживаются также 189 тысяч 583 контактных лица.