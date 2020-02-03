Фунт стерлингов показал худшую динамику среди основных мировых валют из-за опасений жесткого разрыва отношений Лондона и Брюсселя после формального выхода из ЕС.

Фунт стерлингов показал худшую динамику среди основных мировых валют из-за опасений "жесткого" разрыва отношений Лондона и Брюсселя после формального выхода из ЕС.Курс британской валюты в понедельник, 3 февраля, упал на 1,1% по отношению к доллару до уровня 1,3058 долларов за фунт. Основной причиной негативной реакции игроков стали заявления со стороны руководства ЕС и Великобритании, прозвучавшие с обеих стороны.Лондон и Брюссель по-прежнему связывают договоренности в торговле, финансах и целом ряде других сфер. Для заключения новых соглашений есть время до конца 2020 г., но по оценкам различных экспертов, в том числе главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, стороны могут не успеть подписать новые соглашения в течение этого года.В понедельник были опубликованы основные указания Еврокомиссии в предстоящих переговорах с Великобританией, объявляя о которых Мишель Барнье на пресс-конференции подчеркнул необходимость соблюдать "приоритет интересов ЕС, всех стран ЕС и всех граждан ЕС".В своем выступлении Барнье вполне явно намекнул на то, что доступ Великобритании к единому финансовому рынку ЕС будет зависеть от соблюдения правил и норм Евросоюза. В частности, он отметил, что будут необходимы определенные гарантии того, что Великобритания не будет пытаться пользоваться доступом к рынку ЕС, не соблюдая при этом правила Евросоюза.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь также сообщил об ожиданиях британских властей от переговоров с ЕС. По его словам, для Великобритании "нет необходимости заключать соглашение о свободной торговле, принимая правила ЕС". Глава британского правительства заявил о том, что Великобритания будет придерживаться своих стандартов, при этом не будет требовать от ЕС соблюдения своего законодательства.Тем самым, в Брюсселе и Лондон в первый же день формальной "независимости" Великобритании начали выдвигать собственные условия по заключению нового торгового соглашения, на валютном рынке данные заявления были расценены как намек на непростые переговоры в дальнейшем, которые могут заключиться "жестким" разрывом финансово-экономических отношений между Великобританией и ЕС.