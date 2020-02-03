Воронежский вор поплатился за свою любовь к сладкому. Криминальный сладкоежка отправился в колонию на два года.

Воронежский вор поплатился за свою любовь к сладкому. Криминальный сладкоежка отправился в колонию, не успев "реализовать" украденные конфеты и вафли.Как передает ГТРК "Воронеж", водитель Сергей Немков приехал в Рамонский район к фабрике "КДВ-Воронеж". На руках у него были липовые документы, разрешающие вывоз сладостей с территории завода. Доверчивые служащие нагрузили грузовик кондитерскими изделиями. Как потом выяснилось, общая сумма похищенного составила около одного миллиона рублей.В прокуратуре рассказали, что теперь подсудимому придется нести ответственность за крупный материальный ущерб, в том числе, и перед компанией-перевозчиком, отвечающей за сохранность груза. После проведенных следственных действий стало понятно, что Немков действовал не один. Соучастников "сладкого дела" пока не нашли. Задержанного отправили в колонию на два года.