На строительной площадке в знаменитом лондонском районе Сохо 3 февраля обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Как сообщает Sky News, большую часть района оцепили, людей из расположенных здесь офисов, пабов и ресторанов эвакуировали, на место обнаружения вызвали саперов.

На строительной площадке в знаменитом лондонском районе Сохо 3 февраля обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.Как сообщает Sky News, большую часть района оцепили, людей из расположенных здесь офисов, пабов и ресторанов эвакуировали, на место обнаружения бомбы вызвали саперов.Как написала в своем "Твиттере" радиоведущая Джудимей Мерфи, которую тоже "очень умело" эвакуировали из частного клуба, в Сохо "никогда не бывало так тихо".We were (very ably) evacuated from The Groucho Club this afternoon as they uncovered an unexplored WW2 bomb in a construction site up the street. #DeanStreet #Soho #WW11BombIt’s never this quiet. pic.twitter.com/A5AYpWDdFU— ᴊᴜᴅʏᴍᴀʏ ᴍᴜʀᴘʜʏ