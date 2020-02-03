У 4-месячного Артема врожденный порок сердца. Малышу нужна срочная операция по протезированию митрального клапана. Однако стоимость протеза составляет 65 тысяч рублей. Собрать такую сумму самостоятельно многодетная семья не может.

У 4-месячного Артема врожденный порок сердца. Малышу нужна срочная операция по протезированию митрального клапана. Однако стоимость протеза составляет 65 тысяч рублей. Собрать такую сумму самостоятельно многодетная семья не может.Помочь Артему ЕрмишинуМаленький Артемка стал третьим ребенком в семье. По словам мамы, беременность протекала без осложнений, все анализы были в норме, по УЗИ тоже все хорошо. Роды прошли путем кесарева сечения на 40 неделе. После всех необходимых анализов и прививок малыша выписали из роддома, а через 2 месяца у Артема обнаружили врожденный порок сердца (стеноз митрального клапана)."Сказали нужна срочная операция (протезирование митрального клапана), без оперативного вмешательства сердце будет работать на износ, будет сердечная недостаточность, любой вирус, который попадет к сыночку, будет оборачиваться для него тяжелой пневмонией (остановка дыхания и в итоге летальный исход)", — рассказывает мама малыша.Сама операция будет проведена бесплатно, однако стоимость протеза, который необходимо установить ребенку, составляет 65 тысяч рублей."Наша семья многодетная, работает только муж. К сожалению, мы столько не накопим, а операция нужна срочно. Артемка очень хочет жить, он сильный и хороший мальчишка! Помогите нам! Будем вам очень благодарны за помощь", — обращается мама Артема ко все всем неравнодушным людям.Помочь Артему ЕрмишинуТакже сделать пожертвование можно, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300").Кроме того, взнос можно сделать через "Сбербанк-онлайн", указав назначении платежа "Благотворительное пожертвование для Артема Ермишина".