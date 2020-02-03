Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Артистка поделились радостью в своем Инстаграм.
По данным , девочку назвали Озиан. Сама Йовович жаловалась перед родами, что набрала ..
Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Артистка поделились радостью в своем "Инстаграм".
По данным , девочку назвали Озиан. Сама Йовович жаловалась перед родами, что набрала почти 25 килограммов, и очень нервничала из-за возраста. Артистка забросила спорт, так как в прошлый раз потеряла ребенка.