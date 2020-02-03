33-летнему жителю Уфы Владимиру Санкину грозит тюремное заключение за убийство человека. Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с наказанием.

33-летнему жителю Уфы Владимиру Санкину грозит тюремное заключение за убийство человека. Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием".30 января Санкин возвращался домой. На улице к нему подбежал мальчик и попросил помощи. Ребенок рассказал, что неизвестный мужчина обманным путем заманил его вместе с другом в квартиру и угрожал зарубить топором, если они не разденутся, сообщает UFA1.RU.Владимир сразу же побежал на место происшествия, вытащил педофила из квартиры на улицу и начал выяснять, что произошло. В результате между мужчинами произошел конфликт. Во время драки насильник ударился головой при падении. Санкин вызвал ему скорую, но пострадавший скончался в больнице.Как сообщают некоторые СМИ, насильником оказался 54-летний мужчина, который летом 2019 года вышел из тюрьмы за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетнего.На сайте Следственного комитета по Республике Башкортостан сообщается, что Владимир нанес пострадавшему множественные травмы руками, ногами и палкой по голове, а также другим частям тела. Сотрудников полиции вызвали очевидцы. Уголовные дела возбуждены как в отношении Санкина, так и в отношении насильника.Калининский районный суд отправил обвиняемого под домашний арест сроком на два месяца. Затем пройдет очередное заседание, которое определит судьбу мужчины.Неравнодушные создали петицию, цель которой — защитить жителя Уфы, спасшего детей от педофила.