Суд арестовал на два месяца боксера, двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили. Его заподозрили в хранении наркотиков, а в момент задержания, по данным следствия, он пытался оказать сопротивление. Так что теперь ему еще грозит срок за нападение на росгвардейца.

Суд арестовал на два месяца боксера, двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили. Его заподозрили в хранении наркотиков, а в момент задержания, по данным следствия, он пытался оказать сопротивление. Так что теперь ему еще грозит срок за нападение на росгвардейца.Отвечая на вопросы журналистов, он шутил и улыбался. Поскольку официально Георгий Кушиташвили служит по контракту в бригаде ВДВ, сегодня его дело рассматривал 235-й гарнизонный военный суд."Вы отдыхали в кафе перед этим? Ваш адвокат говорит. — Да. — А дальше что было?"После кафе — рассказывает сержант Кушиташвили — поехали в гости с приятелем. Вот около двух часов ночи они заходят в подъезд дома на Фрунзенской набережной. А вот в тот же самый подъезд заходят сотрудники Росгвардии — эти двое показались им подозрительными.Из официального комментария Росгвардии следует что, все произошло здесь, в момент задержания подозреваемых в незаконном хранении наркотиков. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно но: подозреваемые в незаконном хранении наркотиков оказались членами сборной России по боксу.На просьбу предъявить документы, чемпион России в полутяжелом весе вместо паспорта достал из карманов кулаки. Для того, чтобы вывести боксеров из подъезда пришлось вызывать подкрепление."Действуя умышленно, применил физическое насилие к полицейскому водителю младшему сержанту Никанорову, выразившееся в нанесении последнему не менее двух ударов кулаками обеих рук в область лица", — зачитал обвинение представитель Следственного комитета России.У адвоката Кушиташвили своя версия случившегося."Во время потасовки один из сотрудников, который оказался сотрудником Росгвардии, неуклюже поскользнулся и ударился носом о перила лестницы", — рассказал Александр Дягтерев, адвокат Кушиташвили.У сотрудника Росгвардии — перелом носа. Как утверждает следствие, никаких знакомых у Кушиташвили в этом доме нет, а в подъезде он искал так называемую закладку."Приобрел через тайник, располагавшийся на восьмом этаже дома на Фрунзенской набережной, для личного употребления наркотическое средство кокаин", — отметил представитель следствия."Наркотики я не употребляю. — А что за история с закладкой какой-то? — Я вообще без понятия. Про что вы?" – ответил задержанный.На громкое происшествие уже отреагировали в Федерации бокса."Зная, что с человек в любой момент могут прийти и снять допинг, где бы он ни находился, да, и не был никогда замечен в драке илипьяным где-нибудь. Но конечно, мы за жесткие наказания, если это действительно подтвердиться", — сообщил Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса РФ.Георгия Кушиташвии обвиняют сразу по двум статьям — насилие по отношению к сотруднику органов власти и хранение наркотиков. Если его вина будет доказана, ему грозит срок до 10 лет.