В настоящее время уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу...

СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб человек.Установлено, что водитель автомобиля «Хонда» при совершении маневра разворота в неустановленном месте совершила столкновение с автомобилем «Ниссан», который в последующем произвел наезд на женщину, находившуюся на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия гражданка от полученных травм скончалась на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Виновнице ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53