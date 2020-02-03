Первый канал анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с Ксенией Собчак. Стоит отметить, что у программы необычно длинное – Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу. Пока ..

Первый канал анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с Ксенией Собчак. Стоит отметить, что у программы необычно длинное – "Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу".Пока точная дата выхода шоу не указывается, а проморолик идет с пометкой "скоро", пишет . Как сообщила светская львица в своем "Инстаграм", видео-анонс программы выпустил ее муж – Константин Богомолов.