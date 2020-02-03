03.02.2020

2020-02-03 12:35:03

Необычных снеговиков слепили во Владимире: мышь, лошадка, котик и герой Голливуда

Владимирцы радуются снегу. В группе «Подслушано во Владимире» жители делятся фотографиями снежных скульптур. Причем, это не просто снеговики. Некоторые из них очень оригинальны.

Это символ 2020 года - мышь.

Снежный кот - ему даже сделали лапы и хвост. Есть даже целые семейства снеговиков.

Снежную бабу приодели и украсили голову венком.

Ну и шедевры среди скульптур - белая лошадь в человеческий рост и Дед Мороз - с бородой, в шубе, шапке и сапогах навестил микрорайон Веризино.

Владимирцы просят: не ломайте снеговиков. Ведь кто-то старался их лепить и украсить город. А с завтрашнего дня, кстати, синоптики обещают: ударят морозы. Причем к выходным - до минус двадцати ночью. Снег уже не будет таким липким, и подобных произведений искусства сделать не получится.