Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 будет готов к поставке в армию в 2020 году, написал в своей статье для журнала Радиоэлектронные технологии заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 будет готов к поставке в армию в 2020 году, написал в своей статье для журнала "Радиоэлектронные технологии" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.Также замминистра отметил, что в 2019 году были проведены испытания уникальной ракеты для С-500. Ничего похожего в мире нет.Основными задачами нового комплекса станут перехват баллистических ракет средней дальности, а в некоторых случаях и уничтожение боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, добавил Криворучко.Ранее о начале поставок С-500 в 2020 году заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он уточнил, что составные элементы ЗРК успешно прошли заводские испытания, тестовые пуски также подтвердили эффективность системы.С-500 – гибкий ЗРК, его можно адаптировать к самым разным условиям, уточнил Борисов.