Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года. Конфигураций паркетника оказалось так много, что цена базовых и топовых машин отличается почти в два раза — от 1 099 900 до 1 999 900 рублей.

Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года. Конфигураций паркетника оказалось так много, что цена базовых и топовых машин отличается почти в два раза — от 1 099 900 до 1 999 900 рублей.Самый доступный — это Seltos с передним приводом, мотором 1,6 л MPi на 123 л.с. и механикой или 6-ступенчатым автоматом, который доступен в версиях Classic, Comfort, Luxe и Style. Диапазон цен на такие кроссоверы начального уровня составляет от 1 099 900 до 1 359 900 рублей.Атмосферные "Селтосы", но с полным приводом 4WD имеют мощность 121 л.с., предлагаются в линиях Comfort, Luxe, Style и Prestige по цене от 1 239 000 до 1 569 900 рублей."Средние" по рангу Kia Seltos оснащаются 2,0-литровым атмосферником на 149 л.с. в сочетании с клиноцепным вариатором Smartstream IVT — причем, как с передними ведущими колесами, так и с полным приводом. Комплектации — Luxe, Style, Prestige и Premium. Самый простой вариант 2,0 л Luxe 2WD будет стоить 1 349 900 рублей, а наиболее оснащенный 2,0 л Premium 4WD — уже 1 809 900 рублей.Наконец, на вершине линейки Kia Seltos находится самый мощный кроссовер с турбомотором 1,6 л T-GDI (177 л.с.), роботизированной трансмиссией 7DCT и системой полного привода. Такие автомобили будут доступны в комплектациях Prestige и Premium по цене от 1 789 900 до 1 999 900 рублей.Отметим, что в базовой комплектации Classic уже есть кондиционер, начальная аудиосистема с USB, электропривод передних и задних стекол, мультируль, система курсовой устойчивости ESC, а также передние фронтальные и боковые подушки безопасности.В промежуточных комплектациях появляются полный набор обогревов, медиасистемы с 8- и 10,25-дюймовыми экранами и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, а также датчики света, дождя и парковки. Причем, Kia Seltos будет доступен даже с двухцветной окраской кузова.Топовое исполнение Premium оснащено всеми самыми современными опциями комфорта: отделка салона эко-кожей, передние кресла с электроприводом и вентиляцией, беспроводная зарядка гаджетов, диски R18, а также целый комплекс систем безопасности Drive Wise. В него входят проекция данных на лобовое стекло, адаптивный круиз-контроль, автоторможение, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и многое другое.Недавно мы делали подборку самых главных конкурентов Kia Seltos — обязательно почитайте!