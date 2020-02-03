Женщина, введя в заблуждение билетных кассиров, использовала чужую банковскую карту для пополнения баланса девяти транспортных карт...

Сотрудники полиции Московского метрополитена задержали 42-летнюю жительницу столицы по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.В полицию с заявлением обратился 48-летний приезжий и сообщил об утере принадлежавшей ему банковской карты, с которой впоследствии были списаны денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в вестибюле станции метро «Киевская» задержали подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя жительница столицы.Установлено, что злоумышленница завладела чужой банковской картой, оставленной на посттерминале, расположенном около билетных касс станции метро «Говорово». Реализуя в дальнейшем свой умысел, женщина, введя в заблуждение билетных кассиров, использовала банковскую карту для пополнения баланса девяти транспортных карт. Материальный ущерб составил 2900 рублей.Дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18