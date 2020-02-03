В первой серии эксперты рассказывали о загадочном поле под названием Вальское

Съёмки нового сериала о паранормальных местах на карте России и их тайнах пройдут и во Владимирской области. Создатели проекта «Охотники за тайнами» расскажут мистические истории, связанные с необычными местами.В первой серии эксперты, вооружившись специальным оборудованием, (или Чертово). По слухам, помимо того, что там закопаны проклятые клады Васьки Рощина, на поле постоянно происходят странные вещи. Его даже сравнивали с бермудским треугольником А соседнюю деревню Виля и вовсе называют деревней колдунов.