В Краснодаре освободили из-под стражи пластического хирурга Алену Верди, которую ранее обвиняли в оказании некачественных медицинских услуг с причинением тяжкого вреда здоровью. Экспертизы не подтвердили факт нанесения тяжкого вреда, поэтому обвинение переквалифицировали.

В Краснодаре освободили из-под стражи пластического хирурга Алену Верди, которую ранее обвиняли в оказании некачественных медицинских услуг с причинением тяжкого вреда здоровью. Экспертизы не подтвердили факт нанесения тяжкого вреда, поэтому обвинение переквалифицировали.В данный момент Верди обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ, ранее женщина обвинялась по первой части той же статьи). Сейчас хирургу грозит наказание в виде лишения свободы максимум на два года, пишет "Коммерсант".Адвокат Верди Давид Иадзе рассказал изданию, что следствие также проверяло информацию о поддельном дипломе его подзащитной. В итоговой версии обвинения статьи об использовании фальшивого документа нет. Поскольку диплом Верди получила в Национальном медицинском университете им. Богомольца в Киеве, проверить его подлинность на данный момент не представляется возможным.Как уточняет "Россия. Кубань", Верди вышла на свободу 30 января. Она провела в СИЗО 10 месяцев.Верди работала пластическим хирургом в одной из частных клиник Краснодара. В правоохранительные органы на нее пожаловались несколько пациенток, у которых после проведенных ею операций начались проблемы со здоровьем. Как сообщалось ранее, от ее рук пострадали 20 женщин.Весной 2019 года Верди, получившую прозвище "доктор Франкенштейн", задержали в аэропорту при попытке вылететь в Израиль. Где женщина находится сейчас, не сообщается.