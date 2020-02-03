Полиция Наро-Фоминска выясняет обстоятельства смерти подростка. Отмечается, что мальчику стало плохо в супермаркете.По данным , школьнику ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать ребенка, но безрезультатно. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мальчика.

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