Сотрудниками полиции был установлен адрес в Московской области, по которому осуществляется незаконное производство психотропного вещества...

Сотрудниками УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Московской области задержаны подозреваемые в краже и покушении на незаконный сбыт и производство психотропного вещества.В ходе отработки поступившего заявления о краже ноутбука, оставленного без присмотра покупателем в магазине на Зеленоградской улице, сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего подозреваемого. При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято 4 пакета с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 5 граммов. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин.В результате комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен адрес в Московской области, по которому осуществляется незаконное производство психотропного вещества.При осмотре данной квартиры сотрудники УВД по САО совместно с коллегами МУ МВД России «Щелковское» задержали двоих подозреваемых мужчин. В ходе обыска помещения было обнаружено и изъято, согласно исследованию, 720 граммов амфетамина и 92 грамма вещества, используемого для изготовления наркотиков (прекурсор). Также обнаружены электронные весы, различные предметы и приспособления, представляющие интерес для следствия. Позже во дворе дома оперативники задержали их соучастника. Трое задержанных в возрасте от 31 до 33 лет являются жителями Московской области.В отношении них следствием МУ МВД России «Щелковское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и статьей 228.3 УК РФ. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В отношении 28-летнего жителя столицы следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража» и статьями 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29